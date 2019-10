Eesti 200 ületas taas valimiskünnise

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Värskete tulemuste põhjal ulatub Eesti 200 toetus 5,2%ni. Viimati ületas Eesti 200 reiting valimiskünnise 27. mail lõppenud küsitlusperioodil.

Reformierakonna toetus (34,2%) on küll 0,9% madalam eelmise nädalaga võrreldes, kuid suurima opositsioonipartei selge ülekaal püsib. Keskerakonna toetus (23,3%) on eelmise nädalaga võrreldes täpselt sama ning EKRE (16,7%) püsib kindlalt kolmandal kohal.

Esikolmikule järgnevad sotsid (7,9%), kelle toetus on selle aasta madalaimal tasemel ning on peaaegu järjepidevalt langenud alates 19. augustist, kui see oli 10,4%. Isamaa toetus on 7%.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 3. septembrist 30. septembrini ning kokku küsitleti 4007 valimisealist Eesti kodanikku. Nädal varasemaga võrreldes jäid kõik muutused reitingutabelis alla 1% piiri.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47% vastajatest ning opositsioonierakondi 42,1%.