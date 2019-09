Eesti 200: Tulevikus peaks maksud olema rohkem astmelised

Avaldame erakonna avalduse täies mahus:

Eestile tuleks kasuks praegu harjutus, kus võtta ette valge paber, kirjutada sinna summa, mis täna on vaja ühiskonnalt kokku koguda, ja siis mõelda, millistest kohtadest oleks täna kõige nutikam see summa kokku koguda. Kolmkümmend aastat on pikk aeg selleks, et süsteemile korralik inventuur teha. Näiteks ei ole mõistlik, et me maksustame väga kõrgelt tööjõudu, samas kui tegemist on meie kiiresti kahaneva ressursiga. Maksukoormus peab liikuma mujale. Digitaalses Eestis, kus arvutusi teevad masinad ja usaldus maksusüsteemi vastu on kõrge, ei ole vaja enam kinni pidada ka maksu ühetaolisuse dogmast.

Eesti 200 juhatus teeb valitsusele järgmised ettepanekud maksude muutmise osas. Esiteks, teeme ettepaneku kaaluda astmelise käibemaksu kehtestamist. Käibemaksu määr kaupadele ja toodetele tuleb panna sõltuvusse nende ökoloogilisest jalajäljest. Kõrgemalt tuleb maksustada neid kaupu, mis raiskavad liigselt ressursse ning reostavad keskkonda. Astmeline käibemaks võimaldab eelistada kodulähedast kaupa, kuna reeglina on selle ökoloogiline jalajälg väiksem. Ressursside maksustamiselt liikuda samm sammult lõppkauba ja tarbija käitumist mõjutava maksusüsteemi poole, mis lähtuks mõjust looduskeskkonnale ja kliimale.