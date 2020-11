Eesti 200 toetus kerkis rekordtasemele

Nii kõrge pole alates eelmise aasta algusest toimuvates küsitlustes Eesti 200 toetus veel olnud. Viimase nelja nädalaga on Eesti 200 eelistamine kasvanud 2,4% võrra, mis on Eesti parteidel sel perioodil suurim muutus.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma AS Norstat Eesti koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,5%, Keskerakonda 22,6% ja konservatiivset rahvaerakonda (EKRE) 16,6% valimisõiguslikest kodanikest. Järgnevad Eesti 200 (9,9%), sotsiaaldemokraadid (8,4%) ning Isamaa (5,5%).

Samaaegselt Eesti 200 toetuse tõusuga on langenud parlamendiopositsiooni summaarne toetus. Kui oktoobri alguses ületas opositsiooni toetus korraks napilt koalitsioonierakondade oma, siis praegu on koalitsiooni edu opositsiooni ees 4,8%: koalitsiooni toetab 44,7% ja opositsiooni 39,9% vastajaist.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 14. oktoobrist 9. novembrini ning kokku küsitleti 3750 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil - telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.