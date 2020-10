Eesti 200 toetab perekonnaseaduse muutmise petitsiooni: parlamendi liberaalsed erakonnad seisku inimeste õiguste eest

"Eesti 200 seisab kõikide Eesti inimeste abieluvõrdsuse eest. Toetame Roheliste erakonna rahvaalgatust, mis seab eesmärgiks sätestada abielu perekonnaseaduses kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna sõltumata nende soost," seisab kirjas Eesti 200 pressiteates.

Kella 9:30 seisuga on allkirju antud petitsioonile tervelt 16 893. Hädavajalik miinimum, et algatus jõuaks parlamenti, on 1000 allakirjutanut.

Partei pöördumises märgiti, et Eesti ei saa olla riik, kus mingi osa inimestest - olgu ta kui väike tahes - ei oma teistega võrdselt põhiõigusi. Selle alla lähevad nende sõnul ka pere loomise ja abielu õigus.

"Valitsuse poolt tekitatud väärtuskonflikt, millega alandatakse ühe ühiskonnagrupi inimväärikust, ei saa jätta kedagi enam kõrvalseisjaks," sõnati pressiteates ning rõhutati, et kodanike õiguslikku ebavõrdsust nemad ei tolereeri. "Soovime töötada õnnelike inimestega Eesti nimel ning vähemuste õiguste kaitse on samm selles suunas."

Sel põhjusel otsustas erakond Eesti 200 liituda roheliste rahvaalgatusega ning kutsuda üles ja Eesti inimesi andma sellele oma allkirja.

"Ühtlasi kutsume üles riigikogu liberaalseid erakondi – Reformierakonda, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda ja Keskerakonda seisma nii sõnade, aga eriti tegudega, inimeste õiguste eest ning algatama perekonnaseaduse muutmine eesmärgiga sõnastada abielu kahe täiskasvanud inimese vahelise liiduna," läkitati kutse petitsiooniga liituda ka parlamendiparteide suunas.