Eesti 200 strateegia on oodata, et teised kukuksid läbi

Kui täna oleksid valimised, saaksid nii Isamaa kui Eesti 200 küsitlusettevõtete Norstat ning Turu-Uuringute AS ennustuste põhjal parlamenti. Eelmisel kuul uuris Turu-uuringute AS ka valijate teist eelistust ning 22% nendest leidis oma nii-öelda igaks juhuks variandiks just Eesti 200. Condorceti meetodiga võidaksid nad isegi ehk valimised, kuid teisest eelistusest esimeseks tõusta oleks vägitöö.

Seda enam, et pärast valimisi on Eesti 200 avalikkusest sisuliselt haihtunud. Erakonna juhi Kristina Kallase sõnul on see aga nende teadlik strateegia. „Ega ei peagi koguaeg läbi meedia endast märku andma. Meil on vaja organisatsioon üles ehitada,” ütleb ta. „Kuna meid ikka vähe tuntakse, siis oleme aru saanud, et läbi meedia ei ole võimalik kogu aeg inimestega suhelda ja endast rääkida. Nii, et oleme käinud Saaremaal, Ida-Virumaal olin kaks päeva eelmisel nädalal. Eks me ikka põllu peal teeme tööd,” ütleb Kallas. „See on olnud akadeemilise elevandiluutorni otsast alla ronimine. Päriseluga kokkupuutumine.”