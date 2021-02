Eesti 200 nõuab valitsuselt selget tegevusplaani. "100 päeva plaan on 100 kaotatud päeva plaan."

"Nõuame valitsuselt selget tegevusplaani koos konkreetsete rahanumbritega ning lisaeelarve vastuvõtmist," teatas Eesti 200 pressiteate vahendusel.

"Kaja Kallase valitsuse 100 päeva plaan on 100 kaotatud päeva plaan," väidab erakond. Eesti 200 juhatuse liikme Lauri Hussari sõnul puudub selles igasugune konkreetsus.

„Suur osa sellest niinimetatud tegevusplaanist koosneb eelmise valitsuse algatustest, mille najal nüüd edasi tiksutakse. Selles ei ole ka peaaegu mitte ühtegi ettepanekut, millest Reformierakond terve eelmise aasta rääkis,“ märkis Hussar.

Lauri Hussari sõnul ei ole konkreetse tegevuskava esitamisel võimalik pugeda ka argumendi taha, et käesoleva aasta riigieelarve on juba lukku löödud.

„See on vale, millega põhjendada oma tiksumist, mille eesmärgiks saab olla vaid võimujagamine. Eesti vajab kiiresti lisaeelarvet, et viia ellu vajalikke muutusi. Kui me ei võta vastu uut ja ambitsioonikat lisaeelarvet, siis Eesti kaotab lisaks viimasele kahele aastale ka järgmised kaks aastat kuni 2023 valimisteni,“ rõhutas Hussar, öeldes et 100 päeva plaan on plaan sellest, kuidas minister läheb hommikul tööle ja õhtul koju, mitte sellest, milliseid muutusi tänane Eesti hädasti vajab.