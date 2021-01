Eesti 200 Navalnõi kinnipidamise taustal: Keskerakond peab tühistama koostööleppe Ühtse Venemaaga

Eesti 200 juhatuse liikme Lauri Hussari sõnul näitab Venemaa opositsiooniliidri järjekordne vahistamine ja tema suhtes toime pandud tapmiskatsed ja räige tagakiusamine, et Kremlis valitsev režiim ei püüa juba ammu teha isegi nägu mitte, et ta lähtub demokraatlikest põhimõtetest ja vabadustest. "Olukorras, kus Venemaa presidendi juhitav võim eirab kõige jõhkramalt demokraatlikke tõekspidamisi vabadusest ja inimõigustest, ei saa enam olla mõeldav, et Eesti Vabariigi valitsust moodustaval erakonnal on koostöölepe Venemaa võimuparteiga," rõhutab Hussar.

Tema hinnangul on Keskerakond piisavalt tõestanud, et ei suuda oma käsi hoida eemal mustast rahast ja kuritegelikest tehingutest. "Samasuguselt reetlik võib olla Keskerakonna positsioon seoses Ühtse Venemaa lepinguga. Niikaua kuni eksisteerib see lepe, on õhus ka võimalus leppe jõustamiseks ja seega on üleval küsimus Keskerakonna usaldamises valitsemise juures. Kuna protokolli ei ole denonsseeritud, on selle taaselustamine vaid ühe telefonikõne või e-kirja kaugusel. Seetõttu on sellise leppe olemasolu ka jätkuvalt julgeolekurisk Eestile," leiab Hussar.

Savisaare jäänuk

2004. aasta detsembris sõlmis Keskerakond Moskva võimuparteiga Ühtne Venemaa lepingu, kus lubati igakülgset parteidevahelist suhtlust arendama hakata. Savisaare ergutusel sõlmitud lepingut pole siiani formaalselt tühistatud. Jüri Ratas on varasemalt öelnud, et see on külmutatud ega toimi. Partei sahtlis on see aga endiselt.