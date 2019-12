Eesti 200 juht Kristina Kallas: Mart Helme ründas oma sõnadega ka kõiki oma valijaid

"Ma võin mõista EKRE valijate pahameelt seniste valitsuste suhtes. Ma võin mõista rahulolematust ja kõiki põhjuseid, miks toetada neid poliitikuid, keda on toetatud valimistel," kirjutab ta sotsiaalmeedias. "Ma võin isegi mõista seda, et oma frustratsiooni kuuldavaks tegemiseks on vaja kõva häält teha. Kuid ma ei mõista lugupidamatust teiste suhtes ja eriti meie lähimate liitlaste suhtes. Ma ei mõista šovinistlikku maailmavaadet kõikides tema avaldumisvormides."

Kallas leiab, et Mart Helme ründas oma sõnadega ka kõiki oma valijaid - igapäevast palgatööd tegevaid töötajaid. "Kui väga ma ka tahaks, aga minu mõistmine saab selle koha peal otsa."

Raadiosaates "Räägime asjast" kritiseeris siseminister Helme teravalt Soome uut peaministrit Sanna Marinit ning viitas, et punased tahavad üldse Soome riiki likvideerida. Helme tuletas saates meelde Vladimir Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister. "Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ning harimatust inimesest on saanud valitsuse liige," teatas ta.

Eile õhtul võttis Marin sotsiaalmeedias sõna ning rääkis oma eduloost ja sellest, kuidas Soomes hakkama saadakse. "Poemüüja võib saada peaministriks. Ilma töölisteta ei jääks Soome ellu," sõnas ta ja lisas, et on tänulik iga töötaja, praktikandi ning ettevõtja panuse eest.