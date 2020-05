Eesti 200 avalikustab alates tänasest regulaarselt oma annetused

„Me oleme seda juba ammu arutanud, et me peaksime oma tegevuses olema maksimaalselt läbipaistvad. Me oleme Eestis liikunud pidevas usalduskriisis kodanike ja erakondade vahel ja see on meie riigi juhtimist halvanud,“ selgitas otsuse tagamaid erakonna esimees Kristina Kallas.

„Valitsuserakondade küüniline algatus likvideerida Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon andis lõpliku tõuke avaldada regulaarselt erakonnale tehtud annetused oma veebilehel. Erakonnad peavad olema ja näima usaldusväärsed. Me ei taha, et ühiskond vaidleks selle üle, kuidas meie üle kõige efektiivsemalt kontrolli teostada. See, kes erakonda rahastavad ja kuidas erakond maksumaksja raha kulutab, on üks olulisemaid erakonna usaldusväärsuse näitajaid,“ sõnas erakonna esimees Kristina Kallas.

Ta on veendunud, et poliitilise rahastuse avalikustamine on poliitilise läbipaistvuse nurgakivi. "Erakonnad peavad olema kõige läbipaistvamad organisatsioonid, sest usaldus nende vastu on erakondade kapital ja üks Eesti demokraatia alustalasid. Kättesaadav teave annetuste kohta annab inimestele võimaluse teha teadlikke poliitilisi valikuid."

Eesti 200 kutsub teisi Eesti parteisid üles järgima annetuste jooksva avaldamise algatust.