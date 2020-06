Eesmaa: väliskomisjon arutab, mida presidendi tagasilükatud eelnõuga teha

President Kersti Kaljulaid otsustas täna jätta välja kuulutamata välisteenistuse seaduse muudatused, sest need on tema hinnangul vastuolus põhiseadusega. Peamine vastuolu seisneb abikaasade ja kooseluseaduse alusel registreeritud elukaaslaste ebavõrdses kohtlemises.

Eesmaa ütles, et presidendil on õigus seadust mitte välja kuulutada, riigikogul omakorda on õigus seadust seejärel muuta või uuesti muutmata kujul vastu võtta. Peatselt komisjon koguneb, et asja arutada.

Esmaspäeval kirjutas EPL sellest, et välisteenistuse seaduse muudatused teevad paljud diplomaadid murelikuks, sest suureneb nende vastutus ja risk välislähetusel kodude üürimisel, samuti tekkis ministeeriumis plaan suunata välislähetuses diplomaatide lapsed kohalikesse üldhariduskoolidesse, mitte rahvusvahelist IB õppekava järgivatesse koolidesse.

Presidendi veto tähendab ka uue seaduse murettekitavate punktide jõustumise edasilükkumist. Presidendi põhjendused tagasilükkamise osas küll diplomaatide murekohtadele ei viidanud, aga tagasilükkamine võimaldab ka selles osas seadust uuesti avada.

Eesmaa ütles, et komisjon arutab seda ja kui tema kolleegid on oma seisukoha välja öelnud, siis tehakse otsus. Ta ütles, et on sel teemal välisminister Urmas Reinsaluga rääkinud ja Reinsalu kinnitas talle, et otsib parimat lahendust, et diplomaatide töö- ja olmetingimused ei muutuks halvemaks.

Mis puudutab diplomaadi abikaasa ja registreeritud kooselu partneri samaväärset tunnustamist, selle kohta teatas Reinsalu juba täna hommikul, et pole selle lähenemisega nõus.