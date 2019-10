Ees ootab viimane soojem nädalavahetus, uus nädal toob juba lund

Nädalavahetusel ees ootav ilm on ehk viimane soe nädalalõpp sel aastal. Temperatuurid kerkivad reedel ja laupäeval oktoobri lõppu arvestades ootamatult kõrgele, mõnes Eesti paigas lausa 15 kraadini.

Küll aga saadavad nädalavahetust vahelduvad vihmasajud, mis kestavad kuni uue nädala alguseni.

Laupäeva hommikul jõuab tihedam sadu esmalt saartele ning päeva jooksul laieneb üle kogu Eesti. Põhjamere ääres kogub jõudu madalrõhkkond, mis jõuab ka Läänemerele ja toob endaga väga tugeva lõuna- ja edelatuule, mis rannikul on puhanguti kuni 25 m/s. Veetase kerkib õhtuks kuni 1 meeter keskmisest kõrgemale, kuid ei jõua kriitlise piirini.

Pühapäeval sajab jällegi vihma, kuid temperatuurid on madalad, jäädes päeval 5 ja 9 kraadi vahele.

Uus nädal toob juba alates esmaspäevast hoopis talvisema ilma. Esmaspäeval ja teisipäeval on Eesti taas madalrõhkkonna haardes, mis tähendab, et taevast tuleb sajuhoogudena nii vihma kui lörtsi. Kolmapäeva öösel võib aga sisemaal oodata juba lund. Liiklejatel tasub olla ettevaatlik, sest sel ööl on väljas -4 kraadi ning ka päeval jääb õhutemperatuur 0 ja 5 soojakraadi vahele.