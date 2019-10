Eero Epner saabuvast etendusest: kommentaarium esindab kitsast lõiku ühiskonnast, nagu kirjanike kongress või riigikogu istung

Näeme ajaloo suurte sündmuste peegeldumist inimeste hinges − selles nii tähtsas paigas, mida on aga niivõrd keeruline jäädvustada, vormida, kuju anda. Olulisim antud ürituse puhul on aga mitte kommentaarid, vaid muusika ja näitlejate suhe kommentaari. Kuidas ja mis kontekstis neid esitatakse - see on võtmelise tähtsusega.

Said sa kommentaariumit lugedes palju naerda, oli seal äratundmist, said sa targemaks?

Muutusin mõtlikumaks. On alati väga õpetlik tutvuda lausetega, mille on jätnud endast maha inimesed, kellega sa oma elus ilmselt kunagi ei kohtu. See paneb aru saama, et sinu nägemus maailmast on vaid üks võimalikest. Tuhanded inimesed siinsamas sinu kõrval elavad teistsugust elu, neile lähevad teised asjad korda, nende saatused on ära määratud muude tingimuste poolt. Kuigi ka kommentaarium esindab vaid suhteliselt kitsast lõiku ühiskonnast, siis see on samamoodi meie ühiskond nagu kirjanike liidu kongress või Riigikogu istung.

On kommentaarium kollektiivne aju, kollektiivne mälu või kollektiivne häbi?

Ma oleksin jällegi ettevaatlik üldistustega, eriti tänapäeval − iga inimene võiks rääkida pigem iseenese kui kollektiivi, rahva, rahvuse, ühiskonna ja nii edasi eest. Ma pigem arvan, et Delfi kommentaarium on moodne variant kritseldustest koopaseintel. Pikselitesse tõlgitud soov, et kirjutaja läheks kellelegi korda, tema arvamust kuuldaks, tema olemasolu arvestataks ja võib-olla teda ka mäletataks, isegi kui ta varjab ennast anonüümsuse taha.

Need tekstid on rohujuure-tasandi tekstid, igasugustes kirjanduslikes või ühiskondlikes hierarhiates niivõrd madalal, vaibanurga all, väljaspool igasugust võimalust, et nendega kunagi kusagil arvestataks, et just see äratab nende vastu huvi. Kas on võimalik võtta mudaliiga tekstid ja muuta nad poeetilisteks? Anu Lamp ja Sergo Vares ei lähe lavale lihtsalt kommentaare maha lämisema või oma üleolekut demonstreerima, vaid koos Erki Pärnoja ja Marti Tärni spetsiaalselt selleks üheks korraks kirjutatud muusikaga proovitakse küsida hulgaliselt küsimusi meie ühiskonna emotsionaalse meeleseisundi kohta, kuid loodetavasti ei anta mitte ühtegi vastust.

Kui aus on kommentaarium tegelikult? Kas tõde on seal tihti alasti?

Loe veel

Vahel tundub küll, eriti pihtimuslikes lõikudes. Kohati hakkas tunduma, et inimesed räägivad näiteks suhteportaalis ära terve oma eluloo, mida nad võib-olla kellelegi teisele ei olegi rääkinud. Anonüümsus ja distantseeritus arvutiekraani taha annab inimestele ka suurema karistamatuse-tunde, on muidugi tuhandeid raevupurskeid, ähvardusi ja muud säärast, kuid meid huvitasid nende kõrval hetked, kus inimesed räägivad, miks nad Eestis õnnelikud ei ole, miks neile läheb niivõrd korda, kui keegi paaristõugetega olümpiavõitjaks tuleb või miks nad on lohutamatud, kui on surnud nende jaoks märgiline poplaulja.

On müüt, et kommentaatriumit loeb ja sinna kirjutab ühiskonna vähem haritud osa. Märkasid sa tihti, et sinna panustavad nutikad ja sõnaosavad inimesed?

Ei, aga see ei ütle mitte midagi inimeste kohta, vaid kommentaariumi kohta. See ei ole koht, kuhu lennataks peale sooviga teha ÜRO viimase peaassamblee peenanalüüsi. Siin tahetakse karjuda korraks OTT TÄNAK!!! või nukrutseda, et Lennart Meriga on lahkunud viimane inimene, kes üldse midagi veel tähendas. Mis on sellel pistmist "analüüsiga"? Mitte midagi. Need on lihtsalt tunded. Ja ei ole mingit vahet, kas neid väljendavad seitsme klassi haridusega inimene või doktorant, inimene on inimene ja näe erilist põhjust, miks kellegi rõõm või kurbus on vähemolulisem kui kellegi teise oma.

Oskad sa tsiteerida lauset, mis sind Delfi kommentaariumit lugedes kummitama jäi?

Jah. "Ühel hetkel päevapealt seks lõppes." See lause on kurb, täidetud tundega hüljatusest, aga ka arusaamatusest, miks see kõik juhtus just temaga, kommenteerijaga. Kuidas nii? Kuidas päevapealt? Miks maailm keerleb ainult kusagil kaugel tema ümber, teda ennast kaasa võtmata? Julgen oletada, et ühel või teisel hetkel oleme kõik nii tundnud.

Mis imenipiga sa said kommentaare ja kommentaatoreid põlistama ning neid Eesti kultuurilukku naelutama Sergo Varese, Anu Lambi, Eva Kolditsi, Erki Pärnoja ja Marti Tärni, kelle kõigi puhul võiks pigem eeldada põlgust kommentaaride suhtes?

Ei olnudki meelitamist, oleme töötanud ideega ühiselt. Anu Lamp ütles ühes proovis väga tabavalt: "Me ei saa olla kohtumõistjad." Me ei loe vist keegi netikommentaare ja suur osa seal toimuvast on tõesti rõve, vägivaldne ja barbaarne, kümnete kaupa kutsutakse üles kedagi tapma või vägistama, vihatakse ja põlatakse, tekitades mh küsimusi, kas neid õhutav ärimudel on kõige lahedam.

Aga kui kogu sellest mustast porist läbi kaevata ja otsida mingeid üksikuid seemneid, milles peegelduvad ka inimlike emotsioonide muud tonaalsused, ja võimendada neid muusika ning näitlejatega millekski natuke sümfoonilisemaks, siis kuuleme ehk ka midagi muud.