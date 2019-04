Eerik-Niiles Kross on aasta aega "Pealtnägija" küsimustele vastamisest eemale puiklenud

"Pealtnägija" võttis pihtide vahele Krossi Kõue Mõisa 2015. aastal saadud nullprotsendilise intressiga laenu, mis oli saadud Neitsisaartel registreeritud firmalt Blue Oil Limited, ent tagasi pole makstud sentigi.

Saatetegijad võttis Krossiga esimest korda ühendust 25. aprillil 2018. Kirjavahetuses selgitas Kross, et tegu on turutingimustel laenuga, aga esimeseks kaheks aastaks lepiti kokku maksepuhkus, mis on intressivaba.

Ta nõustus põhimõtteliselt andma "Pealtnägijale" ka intervjuu, aga pidi enda sõnul kooskõlastama selle Matias Rojasega, kes on Neitsisaarte ettevõtte omanik.

Kevadel 2018 intervjuuks ikkagi ei läinud. Edasi uurides ilmnes, et Blue Oili omanik, Tšiilis sündinud, aga Lõuna-Ameerika eri riikides eeskätt naftaäris tegutsev Matias Rojas on vastuoluline kuju, kelle kahtlustäratavatest tehingutest on Lõuna-Ameerika ajakirjanikud korduvalt kirjutanud.

"Pealtnägija" üritas tänavu talvel jätkuvalt Krossilt intervjuud saada. Kross tegi samal ajal aktiivselt juba uut riigikogu valimiskampaaniat ja leidis aega isegi Sondas metsavendade laule laulda, aga "Pealtnägijaga" mängis jätkuvalt peitust.

Lõpuks lepiti kokku intervjuu valimistejärgseks nädalaks. Lepitud ajal oli Kross jälle kadunud ja kõnedele ei vastanud, samas esines mujal meedias.

Tänaseks saateks sai "Pealtnägija" Krossiga intervjuu üksnes seetõttu, et teisest ETV saatest väljunud poliitikul suudeti enne majast väljumist nööbist kinni haarata. Nüüd aga tõrjus Kross väiteid, nagu laenu näel oleks tegu kahtlase tehinguga.