Eemale lükatud välistudengid olid kooli juba vastu võetud, TTÜ seda nii resoluutselt ei näe

Mitu kuud kestnud kandideerimise jooksul sai iraanlanna Sonia TTÜ majandusteaduskonnas õppekoha, tema dokumendid verifitseeriti, ta kinnitas kooli pakkumise veebikeskkonnas ja tasus õppemaksu. „Kõik mulle esitatud tingimused olid täidetud,” rõhutab Sonia. Teda lahutas Eestist üksnes viisa.

Kärsituks muutuvatele tudengitele kinnitas ülikool veel juulikuus, et nad ootavad saatkondade avanemist. „Kohe, kui saame välisministeeriumilt informatsiooni, saadame lõpliku kinnituse ja saate asuda viisat taotlema,” seisis ühes sellises kirjas. Valitsuselt tuli piiride avamise signaal paar päeva hiljem, aga kinnitust mitte. Järgmine teade tuli hoopis TTÜ senati otsusega 23. juulil. „Kallis tudeng,” algas kooli pöördumine. Ülikool jätkas, et „kasutab oma õigust” keelduda tudengeid ressursi puudumisel immatrikuleerimast, mainitakse koroonaviiruse proovi ja isolatsiooni kulusid ning kinnitatakse, et senati otsus sündis koostöös kõrgemate jõududega nagu terviseamet, haridusministeerium ja piirivalve. Mõistagi väljendati ka kahetsust. Sonia oli jahmunud.

See oli viimane kiri, mille TTÜ saatis tudengitele, kes olid viimase hetkeni kindlad, et alustavad peagi ühes või teises vormis õppeteed. Tehnikaülikool seda nii ei näe. „Enne kandidaadi immatrikuleerimist veendume, et talle väljastati vastuvõtukirja alusel viisa ja ta jõuab õpingute alguseks Eestisse,” selgitab TTÜ välisvastuvõtu peaspetsialist Marilin Kivisto. „Alles pärast seda saab ta tudengi staatuse.”

Kooli teadetes napib tõlgendamisruumi

Eesti Päevaleht on tutvunud TTÜ ja tudengite vahelise suhtlusega. Selles sisalduvale infole toetudes on edukalt kandideerinud tudengitel olnud õigustatud ootus, et nad pääsevad Eestisse õppima. Kirjad tudengitele on kindlas kõneviisis: „Kallis tulevane õigustudeng! Meie programm algab sügisest veebiõppes ja need, kes COVID-19 tõttu oktoobriks Eestisse ei jõua, jätkavad veebis. Kohtumiseni!"

Mehhatroonika erialale astunud Bangladeshi mehel Merajulil õnnestus TTÜ-lt saada õppekinnitus vahetult pärast seda, kui Eestis algas eriolukord. Talle määrati veel ka stipendium. Sellega oli tema süda paariks kuuks rahul. Teda ei heidutanud ka see, kui koroonaviirusest tingitud rahvusvaheliste tõkete tõttu ilmusid kirjavahetusse viited sellest, et kool valmistub tagama veebiõpet. „Parem ikka kui õppeaasta edasilükkamine,” vastas Merajul koolile.