Eduard Odinets kinnitas, et läheb Katri Raigi asemel riigikokku. Abielureferendumi asjus järgib ta sotside peajoont

"Kõik, kes mind tunnevad, teavad, et kui ma midagi ette võtan, siis võtan selle ette hingega," ütles Odinets. "Nii nagu olen siiani iga tööd pühendunult teinud, kavatsen jätkata ka riigikogus."

Praegu töötab Odinets kultuuriministeeriumi finantsosakonna välisvahendite juhina. Varem on ta olnud kahe rahvastikuministri nõunik (Katrin Saks, Urve Palo) ning noorte sotsiaaldemokraatide peasekretär.

Odinets on aktiivne olnud Ida-Virumaa ja LGBT teemadel. Abielurefendumi küsimuses jagab ta oma sõnul täielikult sotsiaaldemokraatide fraktsiooni vaateid. "Ma arvan, et plaanitav rahvahääletus ei ole see, millega Eesti riik peaks hetkel tegelema, kui üldse peab," sõnas ta.