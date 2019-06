Edith Sepp Nolani filmi võtetest Tallinnas: käes on ülim aeg kokku leppida

"Ma arvan, et osapooled on tänaseks vahetanud piisavalt informatsiooni - sealhulgas ka avalikkuse kaudu. Minu hinnangul on nüüd käes hetk, kus võiks laua taha istuda, uksed enda järel sulgeda ja asjades kokku leppida," rõhutas Sepp.

Sepp kordas veelkord, et Warner Bosi puhul on tegemist maailmatasemel professionaalidega, kes teavad mida teevad selleks, et tipptasemel filme teha. "Seega saan suurepäraselt aru, miks filmitegijatele on keeruline loobuda oma nõuetest, aga samal ajal saan ka aru Tallinna linnast, et see on keeruline küsimus," lisas Sepp.

Peamiseks vaidluse objektiks on filmitegijate soov sulgeda võtete tarbeks juulis kuuks ajaks Lasnamäel asuv tiheda liiklusega Laagna tee ehk Lasnamäe kanal. Tallinna linna kinnitusel on liikluse täielik sulgemine võimalik aga vaid nädalavahetustel ja töönädala teisel poolel graafiku alusel.