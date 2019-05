Edith Sepp: filmimissoovist teati juba kevadel, aga vahepeal olid valimised ja tuli uus linnapea

Väidetavalt on filmiga seoses õhus idee, et juulikuuks suletaks tervelt neljaks nädalaks Lasnamäe kanal ehk Laagna tee, sest seal soovitakse teha järjestikuseid filmivõtteid. See tähendab, et Laagna tee oleks mõlemalt poolt kuuks ajaks iga päev kinni.