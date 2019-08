Edgar Savisaar: valitsus kestab peaaegu aasta lõpuni

Kui vaatad praegu EKRE tegevust, sõnavõtte ja seisukohti, siis mis tunded sind valdavad?

Tead, poliitikat ei saa üldse tunnetega teha. Mina poliitikat ei tee ja ennast poliitikuks ei pea. EKRE kohta on hoolimata ilusast tõusujoonest raske öelda, kas see tõus jätkub või mitte. Vaatame! Kui Mart Helme ennustas koalitsiooni kukkumist augustis, siis seda ma ei usu. Arvan, et Helme jutt erakonnakaaslastele peetud kõnes, kus ta seda mainis, oli Jüri Ratasele mõeldud sõnum. Minu arvamus on, et see valitsus kestab novembrini. Või peaaegu aasta lõpuni.

Kas sa ise ei ole mõelnud astuda EKRE liikmeks?

(Mõtleb pikalt.) Ma tahaksin näha, mis EKRE-st saab. Kas ta suudab Keskerakonna rolli täita või mitte. Praegune EKRE tõus võib olla ajutine. Aga see võib tähendada ka midagi enamat.

Sina ja sinuaegne linnavalitsus on otseselt „süüdi” EKRE tõusus – Tallinna TV andis EKRE-le pea piiramatu võimaluse oma ideid esitleda.

Minu ettekujutus Tallinna Televisiooni luues oli, et tekiks alternatiivne sõnum ja alternatiivne uudis. Et räägitaks ka nendest asjadest, millest tollane Eesti Televisioon ja kirjutav meedia ei rääkinud. Alternatiivse sõnumiga oli ka EKRE. Aga EKRE tõus oli ikka nende endi, mitte minu tehtud.

Tallinna TV andis hea hüppelaua, et nad saaksid avalikku tähelepanu.

Ütleme nii – ma ei olnud nende vastu.