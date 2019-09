Edgar Savisaar taastub järjekordsest insuldist

"Järgnev repliik on kirjutatud enne seda, kui ma sain insuldi. Üks mu sõber lisas siia need laused, sest ma ise ei suutnud seda teha," juhatas Savisaar oma postituse sisse.

Möödunud aastal lõpetas Harju maakohus kriminaalmenetluse korruptsiooni- ja majanduskuritegudes süüdistatava Tallinna ekslinnapea Edgar Savisaare suhtes ning põhjendas seda otsust süüdistatava terviseprobleemidega. Ühtlasi teatas kohus, et määrus on lõplik ega kuulu vaidlustamisele.

Riigikohus otsustas aasta lõpul, et altkäemaksu võtmise süüdistusega kohtu all olev Tallinna endine linnapea Edgar Savisaar on liiga haige, et kohtu all olla. Seetõttu on õige maakohtu otsus menetlus tema suhtes lõpetada.

Savisaar oli kohtu all süüdistusega, et ta on võtnud neljalt ettevõtjalt altkäemaksu nii endale kui Keskerakonnale. Kohtuistungid algasid eelmisel suvel ja kohe algusest varjutas neid Savisaare tervise küsimus.