Edgar Savisaar: prokuratuuril pole minu vastu midagi sisulist ette näidata

"Tegelikult aga kõige olulisem Perlingu sõnum oli see, et kui Savisaar on mängust väljas, võib teistega rahulikult kompromisside peale mõelda. Kui kunagi asja hakati kohtusse saatma, siis rääkis aga tollane prokurör Evestus, et kui Savisaart protsessis pole, tuleb teiste süüdistatavate osas kohtul asi ära arutada, et asi oleks selge," ütles Savisaar. "Eks see näitab, et kui Savisaart protsessis enam ei ole, pole vaja ka protsessi ennast. Ja see ongi põhjus, miks Savisaare protsess oli poliitiline."