Edgar Savisaar: mina ei ole Tederilt altkäemaksu küsinud ega võtnud

2015. aasta jaanuaris tahtis Teder Kadriorus Tallinna linnaga maad vahetada. Vastutasuks pakkus ta Keskerakonnale laenu 275 000 eurot. Laen ei läinud mitte otse Keskerakonnale, vaid viimase kampaaniameister Paavo Pettaile, kes pidi saadud raha eest enne valimisi reklaame ostma.

Küsimusele, kas siis lepiti kokku altkäemaksus, vastas Teder kohtus: "Nii tuleb välja jah. Seda tuleb kahetseda."

Teder selgitas, et altkäemaksuks Keskerakonnale oli tema lubadus anda Paavo Pettai firmale Midfield laenu, et Midfield saaks maksta Keskerakonna 2015. aasta valimiskampaania arveid. Teder rõhutas, et tegemist oli ikkagi ehtsa laenu, mitte fiktiivse laenuga ning ta eeldas, et Midfield maksab talle raha tagasi, kui Keskerakond firmale raha ära maksab.

Teene teine pool oli see, et käima tuli lükata menetlus, et Teder saaks linnaga Kadriorus maad vahetada. Teder nentis, et peale avalduse sisseandmist ootas ta, et seda hakatakse menetlema, aga tegelikult tuli lihtsalt keelduv vastus.

Teder vabastati teisipäeval kohtu alt oportuniteediga, nagu oli prokuratuuriga kokku lepitud. Ettevõtja peab tasuma 200 000 eurot trahvi.