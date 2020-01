Edgar Savisaar kohtulahendist: algusest peale arvasin, et see on poliitiline kammajaa

Täna hommikul avaldatud otsus oli prokuratuurile külmaks dušiks, sest neljast kohtu alla jäänud mehest vaid üks mõisteti süüdi. Lisaks kahele õigeksmõistmisele lõpetati Alexander Kofkini suhtes menetlus seoses mõistliku menetlustähtaja ületamisega.

Juba aasta eest kehva tervise tõttu kohtupidamisest vabastatud Savisaar ütles täna keskpäeval, et kuuleb kohtulahendist alles ajakirjanikult. Eesti uudiseid ta väga ei jälgi, isegi mitte oma kunagise kohtuprotsessi omasid. Teda huvitab hoopis see, mis toimub Iraanis. Kohtuotsus aga rõõmustas teda.

„Algusest peale arvasin, et see on poliitiline kammajaa ja seda ta oli. Hea meel, et kohtunik sellest aru sai. See oli täielik triumf,” lausus Savisaar.

Kallo süüdimõistmise kohta arvas Savisaar, et küll tema veel riigikohtus õigeks mõistetakse. „Kallo on minu jaoks Eesti poliitikas kõige ausam inimene,” ütles Savisaar.

Ta ütles, et kogu protsessi eesmärgiks polnud algusest saadik mitte tema süüdimõistmine, vaid tema Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimehe ametist maha võtmine. Need eesmärgid tema sõnul ka saavutati, sest peale talle kahtlustuse esitamist jäigi ta mõlemast positsioonist ilma.

Savisaar ütles, et tema süüdimõistmiseks argumente ei jätkunud ja sellest said tema sõnul aru ka kõik viis sellega tegelenud prokuröri. „Ega nad väga ei pingutanud ka,” kritiseeris ta prokuröre.

Ta lubas järgmisel nädalal korraldada pressikonverentsi, et kogu protsessist pikemalt rääkida.