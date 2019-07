Edgar Savisaar: Kersti Kaljulaidi EKRE-kriitika oli mõeldud mõjutama Jüri Ratast

"President ütles, et tema vihkab EKRE-t. See oli jahmatamapanev avaldus," kirjutas Savisaar sotsiaalmeedias. "Saan aru, et Kaljulaid on Isamaaliidu President ja peabki nii rääkima. Aga ma ei usu, et keegi tema eelkäijatest oleks nõnda väljendanud Parlamendipartei suhtles," sõnas Savisaar. "Pealegi oli ju naha, et sellega püüti mõjutada Ratast. Peaminister ei ole küll reageerinud, aga seda oodatakse..."

Savisaare sõnul peab ka riigipeal oma arvamus olema aga, ta ei tohi nii selgelt ühte väravasse mängida.

"Ma vihkan neid nende käitumise eest ja ma vabandan kuvandi eest, mida see võib anda. (ingliskeelses originaalis: I hate them for their behavior, and I apologize for the image this might give.) Korralikud inimesed ei käitu niimoodi. Ei ole kuidagi okei näidata neid märke ja see ei ole vaatepunkt, mida me Eestis jagame. Nüüd pean ma selgitama nende lolle vaateid ja territooriumi tagasi võitma. Ma olen rääkinud selle partei ministritega – meie ühine arusaam on, et ei saa korralikult funktsioneerida rahvusvahelises, ülemaailmses kogukonnas, kui pidevalt ärritad inimesi, ükskõik, kas usud sellesse, mida ütled või mitte. Mind närib kahtlus, et osa neist inimestest ei usu, mida nad teevad," ütles Kaljulaid reedel avaltadut intervjuus väljaandele Foreign Policy.