Edaspidi saab endale veebilehel koroonatesti aja panna

Koroonatestimine.ee lehele on koondatud teave ja juhised patsientidele, arstidele ja tööandjatele. Samuti info saatekirjaga, tasuta ja tasulise ning riskiriikidest saabujate ja piiriülese testimise võimaluste kohta. Lihtsalt ja kiirelt aitab sobiva koha proovivõtuks leida kaart testimispunktidega.

Leht annab teaduspõhise ülevaate erinevatest testimismeetoditest, viirusest ja haigusest, aga ka laboriprotsessist, tulemuse selgumise kiirusest, erinevatest abitelefonidest jpm. Avaliku testimise koostööpartneri Medicum abiga ilmub koduleht ka vene keeles.

Uuel veebilehel saavad koroonaviiruse testi saatekirjaga inimesed endale ise broneerida proovi andmiseks aja, sest sinna on sisse ehitatud rakendus, mille Medicum ja SYNLAB tõid avalikkuse ette testimise lihtsustamiseks juba 30. septembril. Tänu sellele ei pea aja broneerimiseks ootama testimiskeskuse kõnet. Kahe nädalaga on uut iseregistreerimise võimalust kasutanud juba ligi 4000 inimest ehk 17% kõigist, kes on saanud perearsti saatekirja. Tänu Medicumi ja SYNLABi loodud ise broneerimise süsteemile helistab testimise kõnekeskus nüüd kiiremini kõigile neile, kes ise veebis broneeringut mingil põhjusel teha ei saa ja ka need inimesed pääsevad kiiremini testima.

SYNLAB Eesti juhatuse esimees Rainar Aamisepp: “Ehkki paari viimase päeva testide tulemused näitavad viiruse langustendentsi, oleks ennatlik arvata, et koroona teine laine vaibub lõplikult. Arvestades, et me liigume järjest lähemale külmetushaiguste kõrgperioodile, ei ole teise viiruslaine tipphetk tõenäoliselt veel kätte jõudnud. Samal ajal on tekkinud mitmeid testimisega seotud müüte, mis raskendavad viiruse peatamist. Seetõttu on oluline pingutada just praegu selle nimel, et testimise kohta leviks õige info ning inimeste ja ettevõtjate jaoks oleks kõik vajalikud sammud lihtsalt leitavad, et testimine oleks kõigi jaoks võimalikult arusaadav ja kiire.“

SYNLABi jaoks on uus erileht ja tasuta mobiilirakendus võimalus anda veel ekstrapanus selle nimel, et koostöös kodanikega leevendada viiruse levikut ja teha kõik selleks, et avalikkusele jõuaks usaldusväärne ja teaduspõhine info. „Me tahame, et inimesed oleksid asjakohaselt informeeritud, teaksid igat sammu ette ja saaksid vajadusel testimist tänu e-teenustele lihtsustada. Selle lahenduse eesmärk on kiirem ja sujuvam koroonatestimine, mis on kriitilise tähtsusega viiruse leviku takistamiseks, ettevõtjatele äride tegevuses hoidmiseks ja vajadusel reisimiseks,“ selgitas Aamisepp.