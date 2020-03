Edaspidi on koroonaproovi eelduseks perearsti saatekiri

Synlabi laboris suudetakse ööpäevas analüüsida umbes 500 koroonaviiruse testi, vahendab ERR. Uueks nädalaks on see arv kahekordistunud ja sealt edasi veelgi suurem, sest neljapäevast algab riigi ja erasektori koostöö laialdasemaks testimiseks.

"Patsient, kes tunneb ennast halvasti või kellel on ägeda respiratoorse viiruse sümptomaatika, võtab ühendust perearstiga ehk siis läbi esmatasandi. Perearst siis otsustab, et kui patsient kuulub riskirühma - riskirühma kuuluvad üle 60-aastased - või kui tal on krooniline haigus lisaks viiruse sümptomaatikale, siis sel juhul teeb perearst tellimuse," kirjeldas Synlabi Põhja-Euroopa regiooni tegevjuht Rainar Aamisepp edasist korraldust.

Kui perearst on saatekirja väljastanud, võtab Synlab ise inimesega ühendust ja juhendab, mida edasi teha. Proovide võtmiseks luuakse üle Eesti esilalgu seitse drive-in testimispunkti, nagu oli mõnda aega Kuressaares.

"Oleme tellinud juurde teste," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kiige sõnul on 10-12 000 testi veel varus, ent sel nädalal peaks 20 000 testi lisaks tulema ja järgmisel nädalal veel mitukümmend tuhat.

