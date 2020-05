EBS sai uue rektori

2012. aastal EBSi rektoriks valitud professor Arno Almann peab enda kahe ametiaja suurimaks arenguks seda, et ülikool on liikunud rahvusvahelistumise kursil, millest annavad tunnistust kõrged rahvusvahelised akrediteeringud ja õppekavade arendus. „See kinnitab, et EBSis pakutav haridus on võrreldav maailma tippülikoolidega ning meie õpetamise kvaliteet ja õppekavade järjekindlad arendused teevad selle rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks,“ selgitas Almann.

