EAS loobus kampaaniast ja jättis matkakorraldajad hätta

Nature Tours Estonia matkakorraldaja Kristina Traks nagu ka teised matkakorraldajad lootis tuge EASi korraldatavast kampaaniast "Kingi aega", mis pidi inspireerima inimesi asjade asemel jõuludeks elamusi kinkima, sealhulgas näiteks ka kanuusõitude või räätsamatkade kinkekaarte, vahendab ERR. Nüüd on otsustatud kampaania siiski edasi lükata.

"Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium leidis, et see on väga viirusohtlik tegevus, see kinkekaartide kinkimine. See hämmastab," lausus Traks.

EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik tunnistas, et turismisektori ees tuntakse nüüd end kehvasti. "Aga me ei sooviks tekitada olukorda, kus me oleme justkui inimesi aktiveerinud minema kodust välja ja vanaema juurde. Kuigi seda saab ju ajastada, siis ei taha selle sõnumiga tekitada kuskilt negatiivseid emotsioone," ütles Lepik.

"Kingi aega" kampaania loodab EAS siiski korraldada, aga siis, kui viiruse olukord paranenud on.