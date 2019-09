E-residendid tasusid suvel kolm ja pool miljonit eurot makse

“Oleme jõudnud faasi, kus Eesti digitaalsed teenused ja neile juurdepääsu võimaldav e-residentsus on pälvinud suure usalduse üle kogu maailma,” kirjeldab Vatter. Ehkki programmi uus strateegia ei keskendu enam pelgalt e-residentide hulga kasvule, on täna neid üle 60 000. Igakuine e-residentsust taotlevate inimeste hulk on täna keskmiselt 1400. Suvel esitas taotluse saada e-residendiks üle 4000 inimese.

Kuigi möödunud suvi oli e-residentsuse programmi ajaloo edukaim, jätkatakse Vatteri sõnul aktiivset tööd programmi majandusliku kasu suurendamise nimel, kuna selle eesmärk on teenida terve Eesti ühiskonna huve. “Soovime, et e-residentsus tooks kasu võimalikult paljudele Eesti inimestele ja nende lähedastele, sest ka e-residentide poolt loodud Eesti ettevõtete maksud annavad lisapanuse eelarvesse, leides kasutust hariduses, kultuuris ja sotsiaalhoolekandes,” sõnas Vatter.