DROONIFOTOD | Rekad moodustavad Leedu-Poola piiril kilomeetriseid järjekordi

Koroonaleviku tõttu piirid sulgenud Poolast pääsevad kaubavedajad küll läbi, kuid piiril teostatav kontroll on veoautodest moodustanud hiiglasliku järjekorra.

Täna saatis piirilt foto ka Eesti rekamees, kes oli viie tunniga jõudnud piirile üsna lähedale - Poolani oli jäänud tal vaid 2,7 kilomeetrit. Piirile lähemalt olevat talle kirjutatud, et suurem mure on hoopis hügieeniga seotud - piirivalve võtab autojuhilt palja käega id-kaardi ja tagastab selle kohe. Nii ka järgnevatega.

Delfi lugeja

Et Poolast lubatakse nüüd läbi sõita vaid kaubandust teenindaval transpordil, aga mitte tavareisijatel, on välisminister Urmas Reinsalu teinud püüdeid lõksu jäänud eestlased kuidagi siiski koju saada. Eile õhtul kuulutas ta, et võimalus on tekkinud ja täna hommikul kella 8ks pidid soovijad endast teada andma.

Reinsalu kinnitas, et Balti riikide kodanikel saab olema ühekordne võimalus kolonnis Saksa-Poola piirilt Leetu sõita. Seni pole teada, millal selline sõit aset ka leiab.

