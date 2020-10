Donald Trumpi ravitakse remdesiviriga, ta ei ole praegu juhitaval hingamisel

Presidendil on "kerge köha ja nohu, ta on väsinud", kõik sümptomid näitavad juba taandumise märke, ütles Conley. President ei ole praegu juhitaval hindamisel, selgus pressikonverentsilt, ent Conley ei vastanud selgelt küsimusele, kas ta on varem saanud lisahapnikku. Ma ei taha midagi kindlat öelda, ent praegu paistab, et president saab hakkama lisahapnikuta, lisas Conley. "Praegu pole mureks põhjust."

President on saanud esimese doosi remdesiviri, plaanis on teha terve 5-päevane kuur. Presidendil ei ole praegu palavikku, see oli tal neljapäeval ja reedel, ent kui kõrge, Conley ei täpsustanud. Millal üliriigi liider haiglast välja saab, pole selge.

Miks saab Trump ka remdesiviri, peale juba varem manustatud eksperimentaalse antikeha-ravimi? Me tahame kasutada kõiki võimalusi, vastas Conley.

Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar on varem õelnud, et USA terviseametilt covid-19 raviks erakorralise kasutusloa saanud viirushaiguste ravim Remdesivir pole mingi imeravim, aga teatud olukordades võib sellest abi olla.

Lutsar nentis, et remdesiviri kohta käivad andmed on kahetised. Hiinlaste Lancetis avaldatud uuringu kohaselt remdesiviril Covid-19 vastast mõju polnud, aga nüüd valmis ameeriklastel uuring, mis näidas, et remdesiviri grupis paranesid patsiendid kiiremini kui kontrollgrupis. Samuti näitas ameeriklaste uuring, et remdesiviri grupis oli suremus väiksem, aga see mõju polnud statistiliselt oluline.

Lutsar ütles, et remdesiviriga on parasjagu käimas veel 19 uuringut, mis peaksid andma rohkem infot. Praegu on USA terviseamet andnud loa remdesiviri kasutamiseks raskelt haigete puhul. Samad andmed peaksid olema ka Euroopa ravimiametil, mille loa saamise korral saab hakata remdesiviri kasutama ka Eestis.

"Hoolimata pandeemiast ei tohi kasutada ravimeid, mis ei tööta või millel on tõsised kõrvalnähud," hoiatas Lutsar. Inimesed ootavad ravimit, mis neid aitab, mitte ravimit, mis võib neid tappa või invaliidistada. Seetõttu on tema sõnul oluline enne kasutuselevõtmist siiski kontrollida ravimi tegelikku efektiivsust haiguse ravil ja mitte puhtalt lootuse pealt mingit ravimit võtta.