Dokumentaal Estonia hukust vabalevisse ei jõua

Kanal 2 programmijuht Kaspar Kaljas ütles, et summa oli tugevalt alla varem meedias spekuleeritud kuuekohalise summa. "Julgen väita, et see kuuekohaline summa - kui kelletki on küsitud seda, siis see vastaja on kõvasti petta saanud," ütles Kaljas, et hinna poolest oli tehing kõvasti tagasihoidlikum ja rahvusvahelisi materjale arvestades täiesti mõistlik.

Kanal 2 teatas paarkümmend minutit peale doksarja õiguste saamise väljakuulutamist, et lahkub homsest päevapealt ka vabalevist. Kaljase sõnul pole kaks uudist omavahel mitte kuidagi seotud.

"Vabalevisse minek oli seotud koroona pandeemia algusega," selgitas Kaljas, et tol korral oli vaja inimestele jagada olulist ühiskondlikult ega valitsuse tasandilt nii alarmeerivaid sõnumeid pole vajadust jagada.

Kanal 2 hakkab saadet näitama igal neljapäeval alates 8. oktoobrist igal neljapäeval Kanal 2st. Samuti riputatakse seriaal üles telekanali veebilehele, kuid sealgi tuleb uut osa igal nädalal oodata.

Eesti Rahvusringhäälingu hanketoimetuse juhi ja voogedastusplatvormi Jupiter peatoimetaja Toomas Luhatsi sõnul kaalus õiguste ostmist ka ERR, kuid nõutud summa ei olnud ringhäälingule jõukohane.

“Tegutseme eelarve piires ja maksumaksja raha eest, kuid ühe episoodi eest nõutav summa on turuhindadest kordades kõrgem,” selgitas Luhats Eile Delfile.

Sarja näitamisest oli huvitatud ka TV3, kirjutas Delfi eile.