DOKUMENDID: Praegune kriitik Mart Helme tegeles kunagi aktiivselt Eesti-Vene piirileppe ettevalmistamisega

Esimest korda ilmus artikkel 1. veebruaril 2016.

EKRE esimees Mart Helme on praegu tõsine Eesti-Vene piirileppe kriitik. Kui ta aga oli 20 aastat tagasi Eesti suursaadik Moskvas, oli tema üks põhilisi sellesama piirilepingu läbirääkijaid.

"Helme tegi venelastele teatavaks, et Eesti pool ei pea otstarbekaks nõuda piirilepingus Tartu rahu mainimist, kuna see on tupiktee ja niimoodi ei jõuta kunagi lepingu allakirjutamiseni," on kirjas ühes dokumendis.

Helme kinnitas tollal samuti, et territoriaalseid nõudmisi Eestil ei ole ning just sellepärast peetakse piirileppe läbirääkimisi.

Täna selgitas Helme, et asjaolud on muutunud. "20 aastat tagasi oli teine olukord. Me tahtsime saada NATOsse ja Euroopa Liitu. Seal sooviti, et piirileping ei oleks takistuseks. Me pidasime läbirääkimisi, parafeerisime lepingu ja sellega oli teema päevakorrast maas. Me saime Euroopa Liitu ja NATOsse. Praegu ei ole meil vaja kuldkandikul anda Venemaale võimalust Tartu rahulepingu, Eesti riikliku järjepidevuse ja okupatsiooni teema päevakorrast kustutamiseks. Seda teeme meie praegu vabatahtlikult. Seda ei ole meile vaja. See ei ole meie julgeoleku huvides, erinevalt sellest, mida mõned väidavad," kommenteeris Helme.