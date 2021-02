Distantsõppe ajal kerkisid Tartu Ülikoolis eksamihinded märgatavalt. Tudengid tegelevad petturlusega?

Tartu ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul eeldasid nad distantsõppe semestrilt pigem kehvemaid tulemusi, ent A-de osakaal võrreldes eelmiste sügistega hoopis kerkis viie protsendipunkti võrra 33 protsendilt 38 protsendile, vahendab ERR "Aktuaalset kaamerat".

Õppejõud aga kahtlustavad selles ka seost veebieksamites petmistega.

"Kui on ülesanded, mis peaksid võtma pikemat aega, lahendatakse liiga kiiresti ja saadakse liiga sarnaseid vastuseid, siis tõendada on seda kohati raske kas tehakse koostööd või jagatakse vastuseid, aga kahtlus on. Arutelu petturluse üle oli sellel eksamisessioonil kindlasti rohkem kui varasematel," rääkis Valk.

Kahtlust äratab ka see, et A-sid tuli juurde just hinnete C, D ja E arvelt ning B-de osakaal jäi samaks.

Tartu ülikooli juhtkond on alustanud arutelusid siiski ka petturluse karistamise süsteemi muutmiseks.