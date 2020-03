Distantsõpe on eKooli maha murdnud

EKool on teatanud koolidele, et keskkond muutub töökindlamaks kella kümneks.

Tallinna Kristiine gümnaasiumi direktor Tiina Poll ei soovinud e-Kooli tööd ja selle olulisust puudutavatele küsimustele vastata. Pidades päringuid rumalateks, katkestas ta kõne.

Ütles Poll vaid nii palju, et tehnika võib vahel ikka alt vedada ja küll kool lahenduse leiab.

Teine veebipõhine õppeprogramm Stuudium, mida kasutab samuti paarsada kooli, täna hommikul järeleandmisi ei teinud.

Koolide nõuanded lastevanematele, kelle lapsed juba üksi kodus ja peaksid eKooli kasutama: helistage oma lastele, rahustage neid. Öelge, et süsteemis juhtub ikka vigu ja karta pole midagi. "Kindlasti ükski õpetaja ei hakka kohe tegemata töö eest halba hinnet panema. Kindlasti öelge neile, et nad ei läheks sõpradega õue mängima, vaid püsiksid ikka kodus ja ootaksid edaspidiseid juhiseid," teatas üks kool oma lastevanematele.

Hariduse infotehnoloogia sihtasutus (HITSA) teatas Delfile, et kuigi eKool ei ole nende teenus, on HITSA nendega ühendust võtnud, et uurida, kas saavad vajadusel abiks olla.

Uudis on täiendamisel.

Koolihaldussüsteemi eKooli eesmärk on aidata õpilasel paremini õppida; lapsevanemad saavad olla paremini kursis sellega, kuidas nende lastel läheb, ja kohalik omavalitusus omab head ülevaadet tema haldusalas olevate koolide toimimise kohta.

Kuidas õppetöö praktiliselt hakkab välja nägema, on kooliti lahendatud kindlasti erinevalt. Osad koolid on säilitanud senise tunniplaani, osad jagavad tähtaegadeks kindlaid kodutöid. Kui virtuaalsed tunnid toimuvad tunniplaani järgi, siis on riik soovitanud, et tuleks koduste ülesannete andmisest loobuda.