Uusmaast sai enam kui 550 õppuriga Märjamaa gümnaasiumi direktor tänavu 26. juulil. Valla kodulehel ilmunud uudises kiideti toona, et ta on pikaaegse ettevõtja ja mitmete erinevate valdkondade projektide juhtimise kogemusega. Märgiti ka, et ta on töötanud Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. "Õnnitleme ja soovime edu töös," sõnati vallapoolses avalduses.

Nüüd enam suhted nii soojad pole, vastupidi. Novembri lõpust selgus, et ta on ametist prii ning asjad kiskusid inetuks. "Ta tahtis muuta kooli paremaks, täiesti arusaamatu otsus," ütleb üks Delfiga vestelnud lapsevanem.