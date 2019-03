Pakutakse kõiksuguste akadeemiliste tööde kirjutamist, esseed, kursusetööd, praktikaaruanded, bakalaureuse- ja magistritööd. „Kui mõni üksik juhtum mitme aasta jooksul välja arvata, siis on kõik kliendid oma töödega läbi saanud,” lubab üks varikirjutajaid vahendav internetilehekülg.

Teenust pakutakse näiteks alushariduse, õigusteaduse, meditsiini, õenduse ja inimese anatoomia ning füsioloogia, teeninduse, äri-, finants- ja organisatsioonijuhtimise je paljude teiste erialade õppijatele. Eesti Päevaleht on varasemalt kirjutanud ka juhtumitest, kus õppejõud tellivad varikirjutajatelt lõputööde retsensioone.

Sealjuures saab kirjutise kätte päris kiiresti, lühemate tekstide puhul on ooteajaks isegi vaid päev, magistritöö puhul 14-60 päeva. Hindu otseselt välja ei tooda, kuid öeldakse, et need sõltuvad töö keerukuse astmest võttes arvesse töö kirjutamiseks kuluvat aega mitte lehekülgede arvu. Lubatakse, et hinnad on läbiräägitavad ja võimalik on ka töö osade viisi tasumine. Ühe kuulutuse alla märgitud 5 eurot lehekülje kohta ei tundu siiski kuigi tõenäoline.

Varikirjutamist pakkuvad leheküljed lubavad täielikku anonüümsust, väidetavalt saab töö kätte ka enda isikut paljastamata.

Sealjuures on varikirjutajad tundlikud plagiaadi osas: mitmel leheküljel leidub kinnitus, et töö kirjutataks spetsiaalselt tellija jaoks. „Ühtegi siiani meie poolt kirjutatud töödest ei ole koolis tunnistatud plagiaadiks. Enne töö eest tasumist saad tööga tutvuda ja seda soovi korral mõne plagiaadituvastusprogrammiga kontrollida,” on kirjas ühel akadeemilisi töid raha eest pakkuval leheküljel.