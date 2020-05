Diplomaat: ÜRO Julgeolekunõukogu liikmelisus lisab Eesti diplomaatiale teaduskraadi rahvusvahelises suhtluses

Julgeolekunõukogu liikmelisus pakub Eestile Lipre-Järma sõnutsi tavaolukorraga võrreldes kõvasti suurema võimaluse koguda välispoliitilist kapitali, leides koostööavenüüsid nii kaugemal kui lähedamal asuvate riikide-liitlastega. Lisaks rõhutas ta Delfiga rääkides "pildil olemise" tähtsust.

"Väikeriigi kapital on ka riigi kuvand," märkis ta. "Meilt küsitakse arvamust ja seda tsiteeritakse. Julgeolekunõukogu liikmesriigi sõnavõtud on maailma meedia tähelepanu all ja ka Eesti sõnavõtud leiavad aeg-ajalt seal tsiteerimist. See on väikeriigile suur väärtus – olla kuulatud ja märgatud."

Viimati kajastati Eesti sõnavõttu Lipre-Järma sõnul näiteks noori ja julgeolekukeskkonda haldaval arutelul New York Times'is, ent teravamaid ütlusi Eesti esindajate suust on tsiteeritud ka varem.

"See on oluline osa sellest tööst - kasutada maksimaalselt seda ligipääsu ära," rõhutas Lipre-Järma Eestile avanenud võimaluste täiel määral ära kasutamise olulisust.

Mida on aga Eesti oma käega ära teinud?

Lipre-Järma tõi esile esimese Eesti poolt organiseeritud kohtumise Krimmi inimõiguste teemal, mis leidis aset märtsi alguses.

"Kohtumine läks korda ja aitas avalikkuse ette tuua Venemaa-poolseid raskeid inimõiguste rikkumisi Krimmis ning tugevdas rahvusvahelist survet Venemaale nende rikkumiste lõpetamiseks," kirjeldas Lipre-Järma ühte suuremat töövõitu Julgeolekunõukogus viibides.

” Eraldi eesmärk omaette on muuta Julgeolekunõukogu aina läbipaistvamaks.

Teiseks suureks õnnestumiseks peab ta Gruusia vastu sooritatud küberrünnete küsimuse tõstatamist. See toimus tihedas koostöös Suurbritannia ja USA-ga - koos Eestiga on need ainsad riigid JN-s, mis on varasemalt kõnealused küberrünnakud avalikes sõnavõttudes Venemaaga seostanud.