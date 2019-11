Detailsete nõudmistega hange Tartu ülikooli rektori uue ametiauto leidmiseks kukkus läbi

Üle 200 hobujõu, täisnahast istmekatted, 4-tsooniline kliimaseade - ülikool otsis rektorile esmaklassimasinat, mille eest tuleb välja käia tavaliselt umbes 50 000 eurot. Selles hinnaklassis oli ka kõrgkooli arvates ka hanke eeldatav maksumus. 20 protsenti veel käibemaksu juurde ning hange oleks jäänud 60 000 euro kanti. Ometi kukkus hange läbi.

Ülikooli ametiauto hankepakkumisele esitati kolm küsimust. Uuriti, kas rektori masinale sobivad naturaal- ning tehisnahast kombineeritud istmekatted, 143-kilovatise mootoriga masin 150-kilovatise mootori asemel ning 3-tsooniline kliimaseade. “Hankelepingu objektiks on rektorile esindusauto ostmine, mistõttu nimetatud tingimuste osas järeleandmiste tegemine ei ole põhjendatud,” seisis vastuses. Nüüd aga peab kõrgkool hankes järeleandmisi tegema, kui tahavad rektorile ja ta autojuhile uut masinat.

Silberauto turundusosakonna juht Jana Ribelis nentis, et näiteks nende tootevalikus esialgsetele hanketingimustele vastavat mudelit polegi. Ülikool aga selgitas, et hange koostati rektori praeguse masina põhjal. Hetkel vurab Asser ning ta autojuht ringi 2011. aasta Volkswagen Phaeton GP 3-ga, millel on 176-kilovatine mootor.

Kõrgkool teatas, et kindlat autot ülikool hanget koostades silmas ei pidanud. Küll aga välistasid nad tingimustega näiteks kõik Škodad. “Oluline on see, et rektori ametiauto oleks esinduslik, turvaline ja mugav,” edastas rektori kommunikatsiooninõunik Mari-Liis Pintson.

Praeguse autoga on rektori aastased kulud 9080 eurot, milles sisaldub kütusekulu, masina hooldus ning kindlustus. Lisaks on kõrgkooli palgal autojuht-asjaajaja, kelle tööjõukulud on ühes kuus 1311,24 eurot.