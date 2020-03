Deniss Boroditš sõitmisest Tallinna ühistranspordis: sama ohutu kui poeskäik!

Grete Põlluste Reporter RUS 3

Deniss Boroditš usub, et sõit ühistranspordis on tänu erimeetmetele sama ohutu kui poeskäik. Foto: Andres Tarto

"Sõitjate arv on oluliselt langenud, kasutamine pole nii intensiivne. Inimeste vahel on mitmemeetrised tsoonid ja julgen väita, et sõit on sama ohutu kui poeskäimine," märkis Tallinna Linnatranspordi (TLT) juht Deniss Boroditš Delfile.