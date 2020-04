Delfist sai Facebooki ametlik faktikontrolli partner Eestis

Osana laiendusest teavitas Facebook kolmanda osapoole faktikontrolli programmi käivitamisest Eestis ja Lätis ning programmi laiendamisest Leedus koos Delfi ja uuriva ajakirjanduse keskusega Re:Baltica. Nii Delfi kui Re:Baltica on sertifitseeritud erapooletu rahvusvahelise faktikontrollimise võrgustiku poolt.

Kui faktikontrollija hindab loo võltsinguks, näitab Facebook seda madalamas uudisvoos, vähendades sellega postituse levikut märkimisväärselt. See peatab pettuse leviku ja vähendab seda nägevate inimeste arvu. Korduvalt valeuudiseid levitavate veebilehtede ja domeenide levi väheneb ning nende rahateenimise ja reklaamimise võimalused kõrvaldatakse. Kui postitus on märgitud ebaõigeks, hoiatab Facebook inimesi, kes seda postitust näevad või proovivad postitust jagada, et see on märgitud võltsinguks.

„Meil on hea meel käivitada oma kolmanda osapoole faktikontrollimise programm Eestis ja Lätis ning laiendada seda Leedus koos Re:Baltica ja Delfiga. Võltsuudiste vastu võitlemine on vastutus, mida võtame tõsiselt, sellepärast töötame pidevalt võimaluste kallal, mis aitaksid peatada valeinformatsiooni levikut meie platvormil,“ märkis Facebooki avaliku poliitika juht Baltimaades ja Poolas Jacob Turowski.

See programm on kooskõlas Facebooki uudistevoo lugude kvaliteedi ja autentsuse parandamise kolmeosalise raamistikuga, mille kohaselt Facebook eemaldab kontod ja sisu, mis rikuvad selle kogukonna standardeid või reklaamieeskirju, vähendab valeuudiste ja ebaõige sisu levitamist, nagu näiteks klikimagnetid ja teavitab inimesi, pakkudes neile nähtavates postitustes rohkem konteksti.

“Meil on väga hea meel, et Facebook otsustas meid oma partnerite nimekirja vastu võtta. Ekspress Meedia väljaanded on tegelenud järjepideva faktikontrolliga juba üle kahe aasta ning nüüd on meie arsenalis veel üks võimalus desinformatsiooni vastu võitlemiseks,” ütles Ekspress Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau.

Ta lisas, et see võimalus on eriliseks abiks praeguse koroonaviiruse epideemia ajal. “Näeme, et valeinfot levib hetkel palju ning kiiresti. Õnneks näitab meie kogemus, et inimesed on väga huvitatud ka valeinfot paljastavatest artiklitest.”