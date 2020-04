DELFI VIDEOKÜSITLUS | Tallinna venekeelsed elanikud 9. mail pronkssõduri juurde minna ei kavatse

Samuti küsiti, kuidas kohalikud venelased kavatsevad tänavu 9. maid tähistada ja kuidas nad suhtuvad sellesse, et sel aastal jäeti ära aktsioon „surematu polk”.

Eesti veteranide organisatsioonid on kutsunud üles kalmistute külastamisest hoiduma ja „surematu polgu” rongkäiku ära jätma.

Kas lähete 9. mail pronkssõduri juurde?

„Sellises kujunenud olukorras loomuliku ei lähe,” vastab esimene vanem mees. „Sest tuleb toetada esiteks valitsuse otsuseid ja teiseks tuleb tagada endale ohutus, nii endale kui ka teistele. Sellepärast ma arvan, et tähistame seda järgmine kord, kui kaotatakse kõik need piirangud. Ma arvan, et õige, sest isegi ülemaailmne paraad jäeti ära. Sellepärast ma arvan, et kõik on õige. Ootame paremaid aegu, küll siis jõuab pidutseda. Küll see „surematu polk” tuleb ja kõik tuleb. Ja kõik saab meil hästi olema. Anna jumal kõigile tervist!”

„Ei. No kõik, karantiin. Sellepärast ei lähe,” ütleb teine mees, aga ei pea seda õigeks. „Ei, ei ole õige. Aga ikkagi tuleb karantiinist kinni pidada.” Kuidas tähistate? „Kodus. Viinakesega. Istume.”

„Ma ei tea. Ma ei ole veel mõelnud,” tunnistab noor neiu. Küsimusele, kas on õige, et „surematu polk” ära jäeti, vastab ta: „Ma ei tea sellest midagi. Pole kuulnud.” Tähistab ta kodus perega, vanaema ja vanaisaga.

„Ei. Ausalt öeldes ei. Me tunneme riski. Me kuulame sõna. Et meid niikuinii ei lubata, me ei lähe,” räägib keskealine paar. „Surematu polgu” kohta ütlevad nad: „Olukorras, kus me praegu oleme, on see sundus. Sest jumal hoidku selle eest, et midagi juhtuks. Inimesed veel nakatavad teineteist. Nii et ausalt öeldes... Ei tahaks... teisi inimesi ohtu seada.

„Mina ei lähe. Hoidun sellest. Pandeemia tõttu,” teatab veel üks mees. Kuidas tähistate? „Kodus. Pereringis.”

„Ei lähe. Me järgime reegleid, mis on kehtestanud riik,” ütlevad kaks vanemat prouat. „Sellise epideemiaga loomulikult õige.”