DELFI VIDEOD | EKREIKE üritab koalitsioonilepinguga laupäevaks ühele poole jõuda

Samas möönas Reps Delfile, et riigikogu kokkutulekuni on veel veidi aega ning ka president on teatanud, et kõigepealt soovib ta valitsuse moodustamise teemal Reformierakonna esimehe Kaja Kallasega rääkida."[Seega - A. P.]kui kõik ei ole [laupäevaks - A. P.] paigas, on alati võimalik veel üks nädal hiljem teha," ütles ta.

Reps ütles, et täna arutatakse kõnelustel jällegi keerulisi teemasid. Näiteks justiitsreformist, peamiselt kohtunike kvalifikatsioonitõusust, aga ka sellest, kuidas piirkondlikke kohtuid tugevdada. Samuti tulevad teemadeks taristu objektid ja suuremad investeeringud.

Et keerulisemad teemad ja rahalised arvutused ei ole veel lõpuni jõudnud, on Repsi sõnul ootuspärane, et Keskerakonna reiting tänase seisuga jälle langenud on. "Pole jõudnud veel selget sõnumit välja tuua," selgitas Reps.

Reps ütles ka seda, et koalitsioonikõnelustele saabudes on tal alati rõõmus meel, kui meeleavaldajaid näeb. "Mina olen uhke meie demokraatia üle. Igal inimesel on võimalik tänaval ja sotsiaalmeedias turvaliselt ja julgelt meelt avaldada täpselt nii nagu nende toetus või vastumeelsus on. Olles olnud nendes riikides, kus selline asi on keelatud, siis arvan, et see on väga kaunis," kiitis ta.

Mis on kõigi aegade julgeim otsus, mis on Eestis tehtud? Pronkssõduri teisaldamine

Iseseisvuse väljakuulutamine

Külma ja niiske paiga nimega Eesti esmaasustamine



Ka Urmas Reinsalu ütles, et suhtub kodanikuliikumistesse suure empaatiaga. Valgete südamete kampaanial on tema sõnul oma poliitiline missioon täita "Kui inimesed tunnevad hirmu, siis sellele tuleb anda vastus ja see on poliitikute kohustus," ütles ta, ent lisas, et üldiselt saadakse rahva arvamus teada ikkagi valimistulemuse näol.