DELFI VIDEO | Terviseameti peadirektori sõnul ei teata, kui palju on koroonaviirusest tervenenuid

Täna oli üle saja uue positiivse koroonaproovi andnud inimese. Neid oli mitmelt poolt üle Eesti, kõige enam ikka Saaremaalt. Jürilo ütles, et kuna haigus on levimas igal pool Eestis, tuleb ka nakatunuid igalt poolt.

Endiselt tuleb enamik uusi positiivseid koroonaviiruse teste Saaremaalt. Jürilo sõnul võib sellel olla mitmeid põhjuseid. Ühe põhjusena tõi ta välja selle, et nakkusel on väga pikk peiteperiood, meie tänane pilt võib näidata 14 päeva tagust haigestumist. Rangemate piirangute töölehakkkamine võtab aega. Politsei andmed näitavad, et veel paari nädala eest ei võetud neid piiranguid piisavalt tõsiselt.

Millistel piirangutel on veel mõtet ajal, kui haigus on juba väga laialt levinud? "Oleme jälginud maailma, kuidas mõnes kohas numbrid stabiliseeruvad, siis jälle tõusevad, siis jälle stabiliseeruvad," ütles Jürilo. Terviseamet üritab teadlaste abil haigestumise trendi jälgides prognoosida, kuhu ja kui kauaks on piisanguid mõistlik seada.

"Tänasel hetkel oleme haiguse kasvu faasis, meie jaoks oluline murdepunkt on see, kuhu järgmise nädala lõpuks ülejärgmise alguseks numbrid lähevad. Kas lähevad kasvutempos või toimub mingi stabiliseerumine, saavutame mingi nivoo. Kui toimub stabiliseerumine, saame mõelda piirangute leevendamisele. Küll jäävad need piirangud, et hoida distantsi, haigel püsida kodus," ütles Jürilo.

Ta ütles, et tervenemise kohta neil veel korralikke andmeid pole, aga ta lootis andmete korrastumist lähipäevil. Ta ütles, et 27. veebruari esimene haigestunu on kindlasti tervenenud ja on veel hulk inimesi, kellel on 14-päevane haiguse periood läbi ja sümptomid pole süvenenud. Küll nentis ta, et statistika tervenenute kohta on vaja korda saada.

