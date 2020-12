DELFI VIDEO | Tanel Kiik: ühtegi maakonda valitsus isoleerima ei hakka

Täna teatas valitsus koolide ja huvihariduse lõpetamist pika jõulupuhkuse ajaks. Mis aga edasi tuleb. Kas suletakse riigipiirid ja eraldatakse ülejäänud riigist suurema viiruse levikuga alad? Kiik ütles, et tema seda ei poolda.

"Eesti piir Lätiga on lahti. Mis puudutab maakondadevahelist liikumist, siis pean õigeks, et seda tuleb lubada, arvestades, et Eesti elanikud elavad ja töötavad eri maakondades, neil on seal pereliikmed, ühiskondlikud ja perekondlikud kohustused," ütles Kiik. Ta lisas, et liikuda üle maakonnapiiride on vaja ka erinevate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste saamiseks. "Ühtegi maakonda valitsus isoleerima ei hakka," ütles Kiik.

Üheks viiruse leviku põhjuseks on see, et nii lähikontaktsed kui haiged ei järgi alati eneseisolatsiooni reegleid. Kas on kavas suurendada järelvalvet, sh rikkujaid rohkem karistada?

Kiik ütles, et iseenesest on menetlusi ka varem alustatud. Inimeste karistamine pole eesmärk, vaid soov on inimesi vastutustundlikule käitumisele suunata. Terviseamet teeb siin koostööd politsei- ja piirivalveametiga ja nad on üle vaatamas järelvalveprotseduure, et tagada inimeste suurem õiguskuulekus, sest väike osa ühiskonnast võib meetmeid eirates suurt kahju teha.

