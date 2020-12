DELFI VIDEO | Perearst: loodame, et koroonavaktsiin võimaldab meil oma päriselu juurde tagasi minna

"Loodame, et see võimaldab meil oma päriselu juurde tagasi minna. Võimaldab meil hirmuta minna koju, kartmata, et viime haiguse oma lastele, või vastupidi, et toome selle kodust tööle oma patsientidele," ütles Vallikivi. Samuti lootis ta, et saab inimesi rohkem silmast-silma näha ja vähem kaugkontaktide peale loota.

Kui esialgu vaktsineeritakse tervishoiutöötajaid ja riskirühmade liikmeid, siis kõigile soovijatele hakatakse süsti tegema kava kohaselt järgmise aasta teises kvartalis.

Vallikivi ütles, et tema perearstikeskuses on kolm nimistut ja nende peale on sadu koroonapatsiente või nende lähikontaktseid. Enamik on õnneks haigust kergelt põdenud, koroonasurmasid ei ole tema nimistutes olnud, küll aga on mõned inimesed sattunud raskes seisus haiglasse.

