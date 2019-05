DELFI VIDEO | Mart Helme Marine Le Penist: aktsepteerime, et neil on oma arusaamine teatud asjadest ja nemad saavad aru meie ajaloost

Viimaste reitingute kohaselt on sotside toetus suurem kui EKRE-l. Mart Helmet see ei häiri. "Vaadake, sotsid on teinud ka tohutuid pingutusi, Marina Kaljurand tahab hirmsasti minna sinna Euroopa Liitu. Me saame oma ühe mandaadi kätte. Uues Euroopa parlamendis on selles uues fraktsioonis esindatud 15-17 riiki. Anname endale aru, et meil on võitlus kahel rindel. Üks on Euroopa Parlament, mis peab muutma Euroopa nägu, aga teine on võitlus Eestis, mis peab muutma Eesti nägu. Me ei mõtle nii kitsalt, nagu mõtlevad sotside liidrid, et peaasi, et saaks Euroopasse ära."

Helme arvas, et kui EKRE saab kuuest Eesti mandaadist Euroopa Parlamendis vaid ühe, siis pole sellst midagi, sest teised sama fraktsiooni erakonnad saavad oma kodumaal ju rohkem kohtasid.