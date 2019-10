DELFI VIDEO | Jüri Ratas: ühtegi nime pole veel välja käidud

Eile astus senine väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo tagasi, samuti tegi justiitsminister eile lõplikult otsuse mitte esitada praegust riigi peaprokurör Lavly Perlingit uueks ametiajaks. Mõlemad tühjad ametikohad tuleb valitsusel nüüd täita, kandidaate veel pole.

Uue peaprokuröri nime peab välja käima justiitsminister Raivo Aeg, uue väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaministri aga koalitsioonipartner EKRE.

Ühe kuulujutuna on räägitud sellest, et uueks peaprokuröriks võib saada endine Harju maakohtu juht Helve Särgava. Ratas ütles selle kohta, et praegu pole keegi Särgava nime välja pakkunud.