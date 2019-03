DELFI VIDEO | Indrek Saar: Europarlamendi valimistele minnakse siiski veel vastu Ossinovski juhtimisel

Veebruari alguses ütles SDE juhikohta nooliv Saar, et riigikogu valimisteni minnakse veel ossinovski juhtimisel, mis saab edasi, on aga lahtine. Täna andis Saar sarnase vastuse. Mais toimuvate Europarlamendi valimistele minnakse vastu Ossinovski juhtimisel, juunis tuleb aga kokku üldkogu, kus on võimalus uus juht valida.

EKREIKE liidu ära hoidmine sõltub Saare sõnul paljuski Tallinna linnajuhtidest, kes peavad otsustama, kas nad Riigikogusse ka asuvad või jätkavad oma vanadel ametipostidel. Vastavalt sellele saaks spekuleerida ka seda, mitu saadikut 57st võiksid liidu vastu hääletada. See aga selgub Saare hinnangul alles siis, kui koalitsioonilepingule allkirjad pannakse.

Täna on sajaprotsendilist vastumeelsust üles näidanud vaid Raimond Kaljulaid, kes alustas ka vastava kampaaniaga. On võimalik, et vastu hääletab ka Yana Toom. Tallinna linnajuhtidest on hetke seisuga Riigikogult mandaadi saanud üks abilinnapea ning viis linnaosavanemat. Lisaks on asendusliikmena napilt joone all veel üks abilinnapea.

Saar rääkis ka, et kui EKRE peaks ikkagi valitsusse saama, siis nii Mart kui Martin Helme peaksid vabandama oma hiljutiste väljaütlemiste pärast, millega on rünnatud oma ühiskonna liikmeid.