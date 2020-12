DELFI VIDEO | Ida Virumaal on seis koroonaviirusega väga kriitiline, uusi juhtumeid tuleb igapäevaselt väga palju juurde

"Lääne-Eestis on olukord veel suhteliselt stabiilne," ütles Sepp. Ka seal on nakkuserisk, aga Lääne-Eestis tuleb vähem juhtusid kui mujal Eestis ja need on pigem kolletepõhised ja kiiresti tuvastatavad.

Kõige keerulisem on olukord aga Ida-Virumaal. "Sealne olukord on väga kriitiline, uusi juhtumeid tuleb igapäevaselt väga palju juurde. Nakkuse võib seal saada ükskõik kust kohast," ütles Sepp. Kuna viirust levitavad ka asümptomaatilised inimesed, on seal enda kaitsmine keeruline. Seetõttu tuleks Ida-Virumaa inimestel püsida kodus ja vältida mittevajalikke kontakte.

Kolmandik uutest haigestunutest Eestis on sellised, kes ei tea, kust nad nakkuse said. See on Sepa sõnul väga suur osakaal. Kus on nakatumise allikas teada, seal on kõige rohkem viirus levinud pereringis, tööl, huviringides, sporti tehes ja sõpruskondades.

Millised aga on oletused selle kohta, kust võisid tõenäoliselt oma nakkuse saada need, kelle puhul pole täpne nakkusallikas teada? Sepa sõnul võib oletada, et nendeks kohtadeks võivad olla sellised kohad, kus inimene on koos paljude võõraste inimestega, kellega tavaliselt kokku ei puutu, nagu pood või ühistransport.

Tänaval värske õhu käes on nakatumise risk väiksem, aga Sepp soovitas ka välitingimustes hoida teistest distantsi.

Täna teatas valitsus ka sellest, et koolid saadetakse varasele jõulupuhkusele. Kui suur on aga nakkuse levik koolides? "Kui on üldiselt laialdane levik, siis on paratamatu, et nakkus jõuab ka koolidesse. Me näeme, et koolides on nakatumisi olnud, paljude koolide ja klasside töö on olnud sellest häiritud," ütles Sepp. Ent küsimus pole vaid koolides, vaid ka huviringides.

"Lääne-Virumaal on välja tulnud, et huvitegevuse kaudu jõuab nakkus paljudesse piirkonna koolidesse ja nii on omakorda häiritud koolitöö ja sealt omakorda levib nakkus peredesse jne," ütles Sepp.

Tema sõnul ei saa väita, et viirus ei leviks väikeste laste seas, aga levik on nende hulgas väiksem. Samas neid ka testitakse vähem, seetõttu ei pruugi meie info väikeste laste kohta olla väga täpne.