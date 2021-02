DELFI VIDEO | Andrei Vesterinen: politsei väited ei vasta tõele. Peep Talvingu ründamise ajal viibisin mujal ning sellest on videosalvestis

Vesterinen räägib, et oli eelmisel neljapäeval ühel seminaril, kui sai politseilt kõne. Öeldi, et ta läheks koju, kus toimus parajasti läbiotsimine.

Ta kirjeldab, et kohal olid kiirreageerijad ja erioperatsioon käimas. "Tutvustati protokolliga ja läksime siis minu õigusbüroo kontorisse, kus toimus ka läbiotsimine."

Öö veetis ta arestimajas ning vabanes alles järgmisel pärastlõunal. Kuidas uurijad põhjendasid, et teie kahtlusalune olete? "Minule näidati videot, kus väidetavalt mina liikusin tänaval, lonkasin parema jalaga," kirjeldab ta, et talle näidati videoülesvõtteid sündmuskoha lähedalt.

Talvingut rünnati kolmapäeva õhtul PERHi lähistel autoparklas.

Vesterinen sõnab, et tema sel kellaajal sealkandis polnudki. "Olin kohtumise klientidega," sõnab ta ja ütleb, et see toimus ühes kontoris, kus ka videokaamerad. "Minu andmetel politseil on salvestis, vaadati läbi ja jõuti järelduseni, et olin teises kohas."

Ta saigi hiljem määruse menetluse lõpetamise kohta. Ta pahandab, et maksumaksja peab kandma õigusabi kulud ja üleüldse kulutasid võimuorganid ressurssi. "Ebamõistlik," võtab ta kogu olukorra enda seisukohalt kokku.

Talvingu ründamine - on teil aimu, kes selle taga? "Ma ei tea midagi. Loodan, et ründaja saadakse kätte. Ei hakka spekuleerima, oli lavastus või mitte."

Talvingu rünnak

3. jaanuari õhtul rünnati oma töökohast regionaalhaiglast koju minema hakanud Talvingut. Ta väljus haiglast, läks oma auto juurde ja avastas, et üks rehvidest oli puruks torgatud. Vene keelt kõnelenud inimene viskas talle näkku mingit ainet, mis õnneks ei osutunud happeks. Selgus, et tegu oli uriiniga.

Praegu on raske öelda, kas tegemist oli röövikatsega või rünnakuga Talvingu kui Covid-19 teemadel palju sõna võtnud arsti ja riigi teadusnõukoja liikme vastu. Pigem tundub hetkel olema loogiline viimane variant, on politseist kinnitatud.